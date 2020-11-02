Sahte içki operasyonundan cephanelik çıktı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği ve Narkotik Suçlar Müdürlüğü'nün Bodrum ilçesinde yaptığı ve yaklaşık 150 polisin katıldığı operasyonlarda 20'ye yakın ev ve işyerine baskın düzenlendi.

BİR KAMYON DOLUSU YASADIŞI MALZEME ÇIKTI

266 litre etil alkol, 130 litre el yapımı şarap, 53 litre el yapımı rakı, 373 litre sahte içki, 22 şişe gümrük kaçağı içki, 10 litre sahte votka, 1 adet şarap yapımında kullanılan sıvı, 3 adet alkol yapımında kullanılan sıvı, 1 adet viski aroması, 1 adet yaş üzüm aroması, 7 adet anason aramosı, 44 adet alkol yapımında kullanılan kit, çok sayıda sahte alkol imal etmeye yarayan düzenek ve malzeme (dereceli ölçek, termometre, ısı ölçer, karıştırıcı, büyük kazanlar), 372 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 69 paket gümrük kaçağı puro, 37 paket gümrük kaçağı tütün, 8 parça tarihi eser obje ve 2 adet sahte çek ele geçirildi.

EV VE İŞYERLERİ CEPHANELİK GİBİ

Polisin yaptığı operasyonlarda 10 adet kurusıkı tabanca, 20 adet ruhsatsız tüfek, 128 adet fişek, silah yapımında kullanılan çok sayıda düzenek ve malzeme (namlu, matkap, torna aleti, zımpara makinesi, sayı ve harf baskı makinesi, demir kesme makinesi, icra yayları, kabzalar, tetikler, şarjörler ve silah tetikleri) yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.