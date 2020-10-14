Sahte içki soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kartal'da sahte içki nedeniyle 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Güngör G., Anıl O.İ. ve Yavuz Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından “olası kastla kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgularının tamamlanan Güngör G. ve Anıl O.İ., insan sağlığı için tehlikeli dezenfektan ürününü etil alkol adı altında içki kullanmak üzere satın alan kişilere satarak, bu kişilerin ölebileceğini öngörmüş olmalarına rağmen bu ürünleri satmaları gerekçesiyle “olası kastla kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Yavuz Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİL ALKOL OLARAK SATMADIĞINI SÖYLEDİ

Hakimlikteki sorgusunda 20 yıldır tekel bayi işlettiğini, şüphelilerden Yavuz Ö.'nün de haftada 2-3 gün yanında çalıştığını belirten şüpheli Güngör G. ifadesinde, lord marka 1 litrelik plastik şişedeki dezenfektan ürününü yüzey temizlemede kullanmak için satın aldığını söyledi.

İfadesinde, “20 gün önce Anıl O. İ. isimli kişiden faturalı 300 litre olarak 300 adet toplamda bin 800 TL'lik mal satın aldım. 5-6 gün kadar ürünün satışını gerçekleştirdim. Ancak ürünün kötü kokması nedeni ile 280 litresini iade ettim. Yani bu üründen toplamda 20 litre sattım. Bu ürünün 1 litresini 30TL'ye satıyordum. Ben bu ürünü dezenfektan olarak satıyordum. Etil alkol olarak satmadım. Kesinlikle kimseye önermedim. Ben tekel ürünlerin yanında kolonya ve dezenfektan ürünleri satmaktayım. Benim etil alkol satmak için ruhsatım vardır. Ben 20 yıllık esnafım. Yerim yurdum bellidir” dedi.

Şüpheli Güngör G. hayatını kaybeden Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nu da tanımadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Şüphelilerden Yavuz Ö., kendisinin iş yerinin sabit elamanı olmadığını söyleyerek, “İş yerinde bandrollü tekel ürünleri ve sigara satışı yapılır. Etil alkol satma ruhsatı bulunmaktadır. Bu çerçevede satılmaktaydı. Etil alkol ile birlikte rakı ve viski yapımında kullanılan alkol kiti anason, viski, rakı da satılmaktaydı. 1 litrelik plastik şişede bulunan dezenfektan ürünü de rafta satılmaktaydı. Ben bu ürünün hiç satışını yapmadım. Bu ürünün iş yeri sahibi tarafından nereden alındığını bilmiyorum. Ben daha sonra bu ürünü alıp, kendi içki ve votkasını yapan kişilerin sonradan rahatsızlandıklarını duydum” dedi.

‘BEN SORUMLU DEĞİLİM' DEDİ

Şüpheli Anıl O. İ. de, “2020 Temmuz ayında kendi adıma şahıs şirketi kurdum ve bu tarihten itibaren dezenfektan ürünlerinin toptan satışını ve pazarlamasını yapıyorum. Söz konusu Tekel iş yerine de alkol bazlı yüzey temizleyicisinden 300 litre sattım. Ürünün bedeli olan 8 bin 700 TL'yi kredi kartından tahsil ettim. Bu ürüne dair fatura bulunmaktadır. Bu ürünü yüzey temizleyicisi olarak sattım. Etil alkol olarak satmadım. Tekel bayii benden ürünü alkol bazlı dezenfektan ürünü olarak alıyor. Ben bu bayiiye herhangi bir şekilde etil alkol amaçlı vermedim. Ben sorumlu değilim” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

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