Sahte içkiden ölenler artmaya devam ediyor…

Aydın’ın turistik ilçe Kuşadası'nda dün gece saat 23.30 sıralarında alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kuşadası Devlet Hastanesi acil servisine getirilen Umut Arın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Arın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 İLÇEDE 10 KİŞİ

Alkol zehirlenmelerinin yaygın olarak başladığı 9 Ekim tarihinden bu yana Aydın'da ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Nazilli ilçesinde Orhan Öztürk (60), Osman Özden (62), Süleyman Öcalan (64), Efeler'de Ahmet Güngör (48)Mehmet Gülana (61), Kuşadası'nda Hasan Topal (56), Umut Arın (34), Didim'de Hava Özırmak (42), Yenipazar'da Devrim Kara (44), Sultanhisar'da ise Metin Tekin (62) sahte içkiden hayatını kaybetti. İldeki birçok hastanede sahte içki şüphesiyle yatanların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

TOPLAM SAYI 72’YE ULAŞTI

9 Ekim'den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Ölüm sayısında İzmir 27 kişiyle en üst sırada yer alıyor.

– İzmir: 27

– İstanbul: 10

– Aydın: 9

– Kırıkkale: 7

– Mersin: 7

– Kırklareli: 4

– Muğla: 3

– Zonguldak: 2

– Tekirdağ: 2

– Trabzon: 1

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