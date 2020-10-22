Sahte içkiden ölenler her gün artıyor! Korkutan sayı!

Denizli’den Aydın‘ın Didim ilçesindeki yakınlarının yanına giden Hava Özırmak, arkadaşı Şevket Özgür Yıldıran‘la birlikte sahte rakı içti. Bir süre sonra evden ayrılan Yıldıran, nefes almakta güçlük çekince hastaneye gitti.

Yakınları tarafından evde hareketsiz bulunan 42 yaşındaki Hava Özırmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 48 yaşındaki Şevket Özgür Yıldıran’ın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Mersin‘in Erdemli ilçesinde yaşayan M.A. rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan M.A.’ya yapılan otopside şahsın sahte alkolden öldüğü belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, A.D.‘nin evde sahte içki yapıp sattığını tespit etti. Evinde yedi litre sahte içki ile iki litre metil alkol bulunan şahıs ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLK SIRADA İZMİR VAR

Dün de İzmir'in Gaziemir ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 49 yaşındaki emekli astsubay Harun Reşit Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 9 Ekim’den bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 71’e yükseldi.

– İzmir: 27

– İstanbul: 10

– Aydın: 8

– Kırıkkale: 7

– Mersin: 7

– Kırklareli: 4

– Muğla: 3

– Zonguldak: 2

– Tekirdağ: 2

– Trabzon: 1