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Sahte içkiye bir kurban daha

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sahte içki tükettikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilen bir kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:16, 07/12/2020
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Sahte içkiye bir kurban daha

İddiaya göre Günaltay Mahallesi’nde annesinin yaşadığı evde sahte içki tüketen Ali Ala (50) ve ağabeyi Yüksel Ala (59) bir süre sonra fenalaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ali Ala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi gören Yüksel Ala’nın ise durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sahte alkol şüphesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen Ali Ala’nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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