Sahte MİT kimlikli sabıkalı yakayı ele verdi

İstanbul’da Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan A. adlı şüphelinin uyuşturucu madde sattığı ve sahte MİT kimliğiyle polis-jandarma uygulama noktalarından geçtiği ihbarı üzerine hareket geçti. Meclis Mahallesi’nde şüpheli aracı takibe alan ekipler Orhan A. (35) ile Miktat Ö.‘yü (38) gözaltına alındı.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Orhan A.’nın üst aramasında Ertuğrul G. adına düzenlenmiş sahte MİT kimliği, 100 dolar ve 975 lira ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramada ise 6.37 gram taş kokain bulundu. Şüphelilerinin evlerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 19 fişek, farklı çaplarda 52 adet mermi ele geçirildi.

SABIKA DOSYASI KABARIK

Orhan A.’nın ‘kasten yaralama’, ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘açıktan hırsızlık’tan suç kaydı olduğu öğrenildi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan hakkında adli işlem yapılan Miktat Ö. serbest bırakılırken, Orhan A. tutuklanarak cezaevine kondu. (İHA-DHA)