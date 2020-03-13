‘Sahte polis’ pasaportunu aldığı kadını metrelerce yerde sürükledi!

Olay, 8 Mart’ta, Kadıköy Feneryolu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu Gulshanoy D., (44) saat 10.00 sıralarında kaldırımda yürürken, yanına bir kişi yaklaştı. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, Özbek kadından pasaport ve oturma iznini istedi. Gulshanoy D., gerçekten polis olduğunu düşündüğü kişiye pasaportunu verdi. Sahte polis “Benimle araca gel” dedi. İkili yol kenarında bulunan otomobile yöneldi.

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Kameralara da yansıyan o anlarda, sahte polis, otomobilin ön koltuğuna oturduğu anda, Özbek kadının çantasını çekmeye başladı. Bu sırada sürücü koltuğunda oturan şüpheli gaza bastı. Otomobil hızla hareket ederken, kapkaççılara direnen Özbek kadın yerlerde sürüklenmesine rağmen çantasını bırakmadı. Ancak bir süre sonra çantasını bırakmak zorunda kaldı.

YAKALANDI

Gulshanoy D., olayda yaralanırken, polis ekipleri çantadaki pasaport, oturma izni evraklar ile bin 320 lira parayı alarak kaçan şüphelinin peşine düştü. Yapılan araştırmalarda, olayı 39 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Rahib Sadıx S.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli yapılan çalışmalarla Fatih’te gözaltına alındı.