Sahte rakıya iki kurban daha!

İddiaya göre Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir süre önce sahte rakı alıp içen Ahmet Samur ve Burak Zaloğlu zehirlendi. Yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan iki kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Balıkesir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

TEKEL BAYİİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

52 yaşındaki Ahmet Samur ve ile 28 yaşındaki Burak Zaloğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samur ve Zaloğlu’na sahte rakı sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tekel bayii S.M. ise suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M. mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (DHA)