Sahte rapor düzenleyen FETÖ’cü doktorlar hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede FETÖ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvverleri'nde kendilerinden olmayan askeri öğrencileri fişledikleri belirtildi. Örgüt üyelerinin kendilerinden olan askeri lise öğrencilerinin sorunsuz bir şekilde harp okullarına geçişini sağladıkları anlatılan iddianedemede, kendilerinden olmayan öğrencileri ise haksız disiplin cezaları, sınavlarda düşük not verilmesi gibi baskılarla okulu bırakması sağlandığı kaydedildi.

Tüm baskılara rağmen direnen öğrencileri ise ayrı bir mangada toplayarak eziyet ettikleri anlatılan iddianamede, 2008 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne giriş yapan örgüt içerisinde olmayan 33 asker öğrencinin mezuniyetlerine 1 ay kala psikolojik uyum bozukluğu, kardiyal kalp yetmezliği, göz sorunları gibi hastalıklarının bulunduğu gerekçesiyle tamamı FETÖ mensubu olan sağlık kurulu ve müdavi hekimlerin tanzim ettikleri sahte sağlık kurulu raporları ile okulla ilişiklerinin kesildiği ifade edildi.

299 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTEDİ

İddianamede, aralarında FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in de bulunduğu 11'i tutuklu 12 şüpheli askeri tabip hakkında “terör örgütüne üye olma”, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi” suçlarından ayrı ayrı 279 yıldan 299 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Firari şüpheli Fetullah Gülen için ise, 286 yıl 6 aydan 306 yıla kadar hapis cezası istendi.