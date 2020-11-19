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Sahte sanıp bankaya gitti ama para gerçek çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafe işletmecisi, eline geçen 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce şaşırdı. Sahte olup olmadığını kontrol eden işletme sahibi, paranın gerçek olduğunu anlayınca derin bir nefes aldı.

Güncellenme: 09:48, 19/11/2020
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Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar bu aralar Türkiye genelinde çoğaldı. O paralardan biri de İnegöl’de kafe işleten Ramazan İlçin’in eline geçti.

İlçin, Akşam hesap yaparken kasadaki 100 liralık bir banknotun üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu fark etti. Önce paranın sahte olacağını düşündü ancak yaptığı kontrolde gerçek olduğunu görünce şaştı kaldı.

“İNSANLAR PARAYI ÇOK MERAK EDİYOR”

İlçin, “Parayı sayıyorum sayı yorum sıfırı eksik bir tanesi dikkatimi çekti acaba yorgunluktan mı diye tekrar cebime koydum. Sabah tekrar baktım. Bankaya gidip kontrol ettirdim, paranın gerçek olduğunu öğrendim. 100 TL’deki bir sıfır eksik basılmış. İnsanlar parayı çok merak ediyor, görmeye geliyorlar, fotoğraf çekiyorlar” dedi. (İHA)

Bursa İnegöl Merkez Bankası para Ramazan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:39,
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