Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şakalaşan çocuklar demir kapının altında kaldı

Ankara'da 2 çocuk, şaka yapmak için kapatmak istedikleri 5 metrelik demir sürgülü kapının üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

15:34 -
Haberler Gündem

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Çalışkanlar Mahallesi’nde meydana geldi.

12-15 yaş arasındaki 5 çocuk, Demirciler Sitesi’nde inşaat malzemeleri satılan iş yerine girdi.

FOTO: DHA

Burada su içtikten sonra dışarıya çıkan 3 çocuktan 2’si, içerideki arkadaşlarına şaka yapmak için hangarın 5 metre yükseklikteki demir sürgülü kapısını kapatmak istedi. Çocukların çektiği kapı bu sırada yerinden çıkarak devrildi.

Demir kapı, 2 çocuğun üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımıyla demir kapının altından çıkarılan çocuklar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ankara Çocuk Sağlık
Son güncelleme: 15:45 09.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more