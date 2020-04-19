Sakarya’da 112 personellerine şiddet!

Olay Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahsın aile fertlerine saldırarak, bir kişiyi yaraladığı ihbarını üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma yönlendirildi.

Sağlık ekibi, olay yerine jandarma ekibinden önce gitti ancak Z.C. (40) sağlık ekibinin evinin bahçesine girmesine izin vermedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

İddiaya göre, aracını geri vitese takan Z.C. 112 ambulansına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulansın hava yastıkları açıldı.

Açılan hava yastığı acil tıp teknisyeni A.K.'nin kolunu incitmesine sebep oldu.

Z.C. daha sonra ambulanstan inen şoför İ.G.'ye saldırarak, darp etti.

Hızını alamayan saldırgan ardından acil tıp teknisyeni A.K.'nin üzerine yürümek istedi.

Saldırgandan kaçmak isteyen acil tıp teknisyeni A.K, yere düşerek kolunu çatlattı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırgan Z.C.'yi etkisiz hale getirdi ve ardından gözaltına aldı.

Jandarma müdahalesi ile gözaltına alınan Z.C., Pamukova Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Sağlık çalışanı A.K.’nin ise hastanede kolu alçıya alındı.

Görgü tanıkları ve komşular Z.C.'nin ruh sağlığının yerinde olmadığını belirtirken, jandarma ise olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı.