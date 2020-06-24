Sakarya’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den alınan bilgilere göre, saat 19.52'de merkez üssü Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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