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Sakarya’da kahreden yangın: Bir çocuk öldü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan Şiar Kılıç (9), yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun dumandan etkilenen annesi Gülizar Emanet ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

12:01 -
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Sakarya’da kahreden yangın: Bir çocuk öldü

Kocaali’ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'taki tek katlı evde, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredekiler de yangını söndürmeye çalıştı.

Gülizar Emanet, iddiaya göre, yangın sırasında kendisini dışarı atarken, odasında uyuyan çocuğu Şiar Kılıç’a ulaşamadı.

FOTO: DHA

Evde oğluyla yalnız olan ve komşularının yardımına koştuğu Emanet, dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü.

Sağlık ekibi de Gülizar Emanet'i ilk müdahale sonrası ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan Şiar Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Çocuk Haber Sağlık Sakarya yangın
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