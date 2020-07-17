Sakarya’daki havai fişek fabrikasına 46 kez parça parça ruhsat verilmiş!

3 Temmuz günü Sakarya’nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar firmasına ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yedi kişi hayatını kaybederken 126 kişi yaralanmıştı. Patlama sonrası fabrikada bulunan malzemelerin taşınması sırasında ise üç askerimiz şehit olmuştu.

Geçen hafta bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havai fişek fabrikasının ruhsatının iptal edileceğini açıkladı. Fabrikanın ruhsat sürecinin detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

22 ÜNİTE İÇİN 22 AYRI RUHSAT

* Fabrikanın mevzi imar planı, tarım alanı olmasına rağmen ilk kez 2005 yılında Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylandı.

* AKP seçilen Yeşilyurt Belde Belediye Başkanı İrfan Püsküllü tarafından 2005 ve 2006 yıllarında ana mühimmat deposunun da yer aldığı depo için 20 ayrı ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirildi.

* 2010 ve 2014 yıllarında AKP’li Hendek Belediye Başkanı Ali İnci tarafından 22 ünite için 22 ayrı ruhsat verildi.

* 2018 yılında bir kez daha Hendek Belediye Başkanı seçilen AKP’li İrfan Püsküllü tarafından 4 ayrı binaya daha ruhsat izni verildi.

13 YILDA DÖRT KEZ PATLAMA MEYDANA GELDİ

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a ait olan fabrika 13 yıl içerinde 46 kez parça parça ruhsatlandırılırken, farklı tarihlerde dört kez patlama gerçekleşti. Fabrika için 2005-2018 tarihleri arasında verilen 46 ayrı ruhsatın neye göre verildiği bilinmiyor.

BEŞ KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonrası firma sahibi Yaşar Coşkun, fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A. B. mahkemece tutuklanmıştı.

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