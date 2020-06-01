Sakarya’daki VIP cuma namazıyla ilgili flaş gelişme!

Yüzlerce vatandaşın seccade üzerinde saf tuttuğu cuma namazında, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve AKP Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit ise özel getirtilen halı üzerinde namaz kıldı. Bu fotoğraf karesi ise ”VIP cuma namazı” olarak dikkat çekmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın daha önce yaptığı ‘Cuma namazında herkes kendi seccadesini getirilerek kılınacak’ yönündeki sözlerine rağmen Karasu İlçesindeki halı üzerinde kılınan cuma namazı sonrası Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, soruşturma başlatılması için talimat verdi.

Bu talimat üzerine de Sakarya Müftülüğü harekete geçti,. Karasu Müftüsü Mustafa Aydın’a soruşturma başlatıldığı öğrenildi.