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Sakarya’daki VIP cuma namazıyla ilgili flaş gelişme!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında 74 gün sonra kılınan cuma namazında çekilen bir fotoğraf karesindeki detay dikkatlerden kaçmamıştı. Vatandaşlar namazı seccadede kılarken, belediye başkanı, yardımcısı ve ilçe başkanı kendileri için özel getirilen turkuaz renkli halı üzerinde namazını kılmıştı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erhan KAYTANBAY
16:24 -
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Sakarya’daki VIP cuma namazıyla ilgili flaş gelişme!

Yüzlerce vatandaşın seccade üzerinde saf tuttuğu cuma namazında, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve AKP Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit ise özel getirtilen halı üzerinde namaz kıldı. Bu fotoğraf karesi ise ”VIP cuma namazı” olarak dikkat çekmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın daha önce yaptığı ‘Cuma namazında herkes kendi seccadesini getirilerek kılınacak’ yönündeki sözlerine rağmen Karasu İlçesindeki halı üzerinde kılınan cuma namazı sonrası Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, soruşturma başlatılması için talimat verdi.

Bu talimat üzerine de Sakarya Müftülüğü harekete geçti,. Karasu Müftüsü Mustafa Aydın’a soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son güncelleme: 16:26 01.06.2020
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