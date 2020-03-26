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Saklanarak balık tutmak isterken zabıtaya yakalandı

Üsküdar'da corona virüsü salgını önlemleri kapsamında ilçe sınırları dahilinde balık tutmak yasaklandı. Yasağa rağmen bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi zabıtaya yakalandı.

11:45 -
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Saklanarak balık tutmak isterken zabıtaya yakalandı

Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Üsküdar sahilinde balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Kaymakamlık ve Üsküdar Belediyesi, ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı.

(FOTO: İHA)

Yasağı uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor. Ekipler yasağa rağmen balık tutan balıkçıları uyararak ve balık tutmalarının önüne geçiliyor.

(FOTO: İHA)

Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bariyerlerin arkasına saklanan şahıs balık tutmaya devam etti. Ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı. (İHA)

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