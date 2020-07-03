Sakarya’da şiddetli patlama! Bakanlar bölgeye gidiyor

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok vatandaş sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi .Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

FABRİKADA 150-200 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis” dedi.

“BOMBA DÜŞTÜ SANDIK”

Babaoğlu, “Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu” diye konuştu.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD’dan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir” denildi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

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