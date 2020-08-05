Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru yakayı ele verdi

Olay Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Bir evde esrar yetiştirildiği bilgisini alan narkotik ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 17 saksı içerisinde yetiştirilen 39 kenevir bitkisi, iki kavanoz içerisinde 69 gram esrar, kağıda sarılı ve kullanıma hazır 13 gram esrar, kavanoz içerisinde sekiz gram kenevir tohumu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ile şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan zabıta memuru F.D. ile U.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (İHA)