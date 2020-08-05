Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'da kaldıkları evdeki saksıda kenevir yetiştiren ve bir belediyede zabıta olarak görev yapan şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
15:51 -
Haberler Gündem
Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru yakayı ele verdi

Olay Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Bir evde esrar yetiştirildiği bilgisini alan narkotik ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 17 saksı içerisinde yetiştirilen 39 kenevir bitkisi, iki kavanoz içerisinde 69 gram esrar, kağıda sarılı ve kullanıma hazır 13 gram esrar, kavanoz içerisinde sekiz gram kenevir tohumu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ile şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan zabıta memuru F.D. ile U.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (İHA)

Afyonkarahisar
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more