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Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir aile ve yakın akrabaları, yedikleri yemekten zehirlendi. Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edilirken, zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

23:29 -
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Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı iddiası: 9 kişi hastanelik oldu

Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Türk Yılmaz Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bulundukları evden taşınma kararı alan bir aile eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için yakın akrabalarını çağırdı.

Eşyaları kolilere yerleştirerek taşımaya hazır hale getiren aile ve akrabaları, daha sonra akşam yemeği hazırladı.

FOTO: İHA

Akşam yemeğini yiyen 9 kişide bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başladı.

Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan aile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. İHA

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Adıyaman aile Haber istanbul Küçükçekmece öğrenci Sağlık
Son güncelleme: 23:30 07.03.2020
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