Salda Gölü’nde kumlar eski yerine taşındı

Gölün farklı bir kıyısında, 5 kilometre uzaklığa götürülen kumlar, yüklenici firma çalışanları tarafından bu kez iş makinesi değil küreklerle kamyona yüklendi. Kamyona yüklenen kumlar, geçen hafta alındıkları yere dökülecek.

Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu, ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı.

JANDARMA ÖNLEM ALDI

Alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de zarar tespiti için kot incelemesi yaptı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkat çekti. Olayın ardından Yeşilova Jandarma ekipleri, alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.

NELER OLMUŞTU?

Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün kıyısında çıplak ayakla dahi basılması yasak olan beyaz kumları üzerinde Millet Bahçesi’nin yapımı için inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Kamuoyunu ”Buraya bir çivi bile çaktırmayacağız” diyerek yanıltan yöneticiler, corona virüsünğ fırsat bilip talana devam ederken gelen tepkiler üzerine çalışmalar durmuştu.

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