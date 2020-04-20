Salda Gölü’nünü haritadaki yeri… Salda Gölü nerede?

Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılacağının söylenmesinin ardından meşhur bölge gündemden düşmüyor. Salda Gölü beyaz kumları nedeniyle Türkiye’nin Maldivleri olarak biliniyor. Peki Salda gölü nerede, haritada hangi bölgede kalıyor?

Salda Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alıyor. Turkuvaz rengi ile büyüleyen Salda Gölü ülkemizin en derin 3. gölü.

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik [2] bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüzölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali ‘biyolojik mineralizasyon'un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.