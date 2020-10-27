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Saldırı hazırlığındaki yedi IŞİD’li yakalandı

Ankara'da IŞİD üyesi olduğu belirlenen yedi kişi gözaltına alındı. Zanlıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım anma törenlerini hedef alarak eylem yapmayı planladıkları tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:48, 27/10/2020
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Saldırı hazırlığındaki yedi IŞİD’li yakalandı

Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım anma törenleri esnasında, IŞİD’in tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacıyla eylem yapabileceğine yönelik istihbari değerlendirmeler doğrultusunda iki grup tespit edildi. IŞİD üyesi olduklarına dair tespitler bulunan yedi şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin saklanmış oldukları mekanlar içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların örgütsel irtibatları, eylem ve faaliyetleri hakkında çok yönlü tahkikatın sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlıların birinin DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, ikisinin ise silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı belirlendi. (DHA-İHA)

10 Kasım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara eylem gözaltı IŞİD saldırı Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:10:47,
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