Saldırıya uğrayan Barış Atay ifade verdi: Planlı ve organize!

Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay kendisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın daveti üzerine Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

“SALDIRI PLANLI VE ORGANİZE”

Barış Atay'ın ifadesinde kendisine “vatan haini” diyerek arkasından saldırdıklarını ve ayrıca saldırının planlı ve organize olduğunu düşündüğünü söylediği öğrenildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.C., Ç.Ç., Ç.B., ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan diğer şüpheli K.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.