Salgın ortasında kumar partisi!

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir odada 7 kişinin olduğunu tespit etti.

Adreste yapılan aramada havalandırma boşluğuna atılmış 14 açılmamış iskambil destesi, 25 oyun pulu, 103 parça iskambil kağıdı ele geçirildi.

30 BİN 625 TL CEZA KESİLDİ

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ”Toplam 7 kişiye gerekli adli işlemlerin akabinde 30 bin 625 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.