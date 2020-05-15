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Salgın ortasında kumar partisi!

Hatay'da bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 30 bin 625 lira ceza kesildi.

Can ÇAPAR
17:04 -
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir odada 7 kişinin olduğunu tespit etti.

Adreste yapılan aramada havalandırma boşluğuna atılmış 14 açılmamış iskambil destesi, 25 oyun pulu, 103 parça iskambil kağıdı ele geçirildi.

(FOTO: SÖZCÜ)

30 BİN 625 TL CEZA KESİLDİ

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ”Toplam 7 kişiye gerekli adli işlemlerin akabinde 30 bin 625 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Son güncelleme: 17:17 15.05.2020
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