Salgında kamyonun freni patladı dönemi!

Corona virüsü hasta sayısı 21 Ekim'de günlük 2 bini, 13 Kasım'da 3 bini, 18 Kasım'da 4 bini, 20 Kasım'da da 5 bini 22 Kasım’da 6 bini geçti. Yani Türkiye'de günlük Covid-19'a yakalanan hasta sayısı astronomik şekilde artıyor. Salgınla mücadelede kamyonun freni neden patladı, durdurmak için neler yapılmalı? Anadolu’nun dört bir yanındaki SÖZCÜ muhabirleri hasta sayısındaki astronomik artışı araştırmak için tabip odalarının kapılarını çaldı. Diyarbakır’da günlük ortalama pozitif vaka sayısı 800’le ifade edilirken, Bursa’da günlük vaka sayısı 5 binle telaffuz ediliyor.

“TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİ AZALTMAMIZ LAZIM”

Diyarbakır salgının başından bu yana alarm veren illerden biri. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan Diyarbakır'da günlük 2 bin ile 2 bin 500 arasında test yapıldığını anlatırken, “Son zamanlarda bu testlerin ortalama 800'ü pozitif çıkabiliyor. Bu virüsün yayılması toplumsal hareketlilikle artıyor maalesef” diyor.

Turan, normalleşmeye geçildiği 1 Haziran tarihinden itibaren salgının kontrolden çıktığını söylüyor. Son zamanlarda uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında değerlendirmelerde bulunan Turan, “Baktığımızda toplumsal hareketliliğin yaşandığı saatler 10.00 ile 20.00 arasıdır. Böyle bir uygulamayla toplumsal hareketliliği kısıtlayamayız. Biz her zaman şunu söyledik üretimi durdurmayacak şekilde ama sosyal destek sağlayarak herkesin evde kalmasını sağlamamız gerekir.” diye konuştu.

“DEVLET TÜM ŞEFFAFLIĞIYLA BU KONUYU KAMUOYUNA AÇIKLAMALI”

Pandeminin başından beri Türk Tabipler Birliği'nin vakaların gerçek sayısının açıklanmadığı yönünde ifadeleri olduğunu belirten Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Naci İşoğlu son günlerde hasta sayısının deyim yerindeyse roketlemesini, “Vakalarda biraz daha artış ortaya çıkınca bazı şeyler artık gizlenemez saklanamaz duruma geldi” diyerek değerlendirdi.

Türkiye’de bir süredir vaka sayıları açıklanmıyor onun yerine Sağlık Bakanlığı tablosunda hasta sayılarına yer veriliyor. İşçioğlu açıklanan rakamların 10-15 katı arasında bir düzeyde salgının seyrettiğini iddia ederek, “Sadece dostlar alışverişte görsün mantığı ile birkaç önlem alınarak bu işin üstesinden gelinmesi mümkün değil. Bugün sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna ifade edilen rakamlar gerçek rakamların çok azı. Bunun nereden bakarsanız bakın 10-15 katı bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

İşoğlu salgında artış hızının dizginlenebilmesi için 14 günlük kısıtlamaların devreye alınması gerektiğini belirterek, “Örneğin, bu sokağa çıkma yasakları evet bir ölçüde fayda edebilir. 14 günlük kısıtlamayı gerektiren bir durum söz konusu. Çalışması gereken topluma siz kaynak aktarmayıp uzun süreli kısıtlamaya gidemezsiniz. Ülkemizde yapılan da bu.“ diye konuştu.

‘SALGIN HENÜZ KONTROLDEN ÇIKMADI’

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin, salgının tamamen kontrolden çıktığı tezine katılmıyor. Salgının kontrolden çıkması için doktorların hastalara hizmet veremeyecek noktada olması gerektiğini anlatan Çetin, “Eğer salgın bu şekilde devam ederse o zaman işimiz daha da zorlaşır. Okulların açılması, toplumun rehavete kapılarak tedbirleri elden bırakması vaka artışına sebep oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Çetin alınan önlemlerin büyük bir kısmının kağıt üzerinde kaldığını ifade ederken 14 günlük tam kapanmanın şart olduğunu ifade ediyor

Konya Tabip Odası Başkanı şu an hastaneye başvuran 10 kişiden 3’ünün testinin pozitif olduğunu anlatırken, “Diğer metropol kentlere göre Konya'da ciddi bir kriz ortamı var diyemeyiz. Yoğun bakımlarda kısmi bir yoğunluk var ama o hastaların birçoğu geçtiğimiz dönem virüse yakalanıp tedavisi devam eden hastalar” sözlerini kullandı.

FİLYASYONA SALGINDAN BİR AY SONRA BAŞLANDI

Sadece Bursa’da günlük vaka sayısının 5 binlerde olduğunu söyleyen Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan salgındaki son durumu ‘freni patlamış kamyona’ benzetiyor. 1 Haziran itibarıyla ilan edilen normalleşme döneminin kontrolsüz ve bilimsek gerçeklere uymadan ilan edildiğini ifade eden Türkkan, Sağlık Bakanlığı’nın ise filyasyon çalışmalarına geç başladığını savundu. Türkkan, “Sağlık Bakanlığı filyasyona salgından bir ay sonra başladı. Bugün patladı dedikleri 5 bin rakamları daha da yukarı çıkacak” diyor.

Salgında Bursa’da son durumu ‘felaket’ deyimi ile niteleyen Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, “Hastanelerde yer yok. Her ne kadar hastane yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85 olduğu söylense de, bunun böyle olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Türkkan vilayette yoğun bakımda yatmak için hastaların sıra beklediğini şu sözlerle anlatıyor:

Yoğun bakım yatağı dediğiniz yatak birtakım özellikleri içerir. Şimdi siz yoğun bakım yataklarının arasına teknik özelliği olmayan boş yataklar koyarsanız doluluk oranı yüzde 85 diyebilirsiniz. Ancak bizler ve Bursa’daki sağlık çalışanları, buna inanmıyor dolu çünkü. Tüm acillerde, Yüksek İhtisas Hastanesi ve Şehir Hastanesi acilinde hasta yatıyor şu an. Hasta klinikte yatar. Yoğun bakımda yatmak için bekleyen hastalar var.



VAKA VE VEFATLARDA SON ÜÇ AYDA BÜYÜK ARTIŞ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı corona virüsü tablosuna göre yeni hasta sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. 22 Kasım'da yeni hasta sayısı 6 bin 17 olurken, bir günde hayatını kaybeden kişi sayısı 139 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı ise 12 bin 358' yükseldi. Salgının başladığı mart ayından üç ay sonra, 22 Haziran gününün verileri 24 vefat / 1212 yeni hasta olarak açıklanmıştı. Toplam vefat sayısı ise 4 bin 974'tü. Altı ay sonraya denk gelen 22 Eylül'de ise vefat sayısı 65, yeni hasta sayısı 1692 olmuştu. Toplam vefat sayısı ise 7639'a yükselmişti. Bu rakamlara göre son üç ayda günlük vefat sayısı 2.1, yeni hasta sayısı ise 3.5, toplam vefat sayısı ise 1.6 kat arttı.