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Salgında kumar oynayan 19 kişiye 46 bin TL ceza

İstanbul’da corona virüsü salgınıyla ilgili denetim yapan polis ekipleri, kumar oynatılan bir adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adresteki 19 kişiye toplam 46 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

Habip ATAM
12:16 -
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Salgında kumar oynayan 19 kişiye 46 bin TL ceza

İstanbul Emniyetine bağlı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen çalışmalarda; Beşyol Mahallesi, Akasya Sokak üzerindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. İçeriye giren ekipler, 19 kişinin iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığını, masa üzerinde ise oyun pulları bulunduğunu tespit etti.

46 BİN 635 LİRA CEZA

Şüpheliler hakkında ‘5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34'üncü maddesi gereği toplam 23 bin 275 lira; ‘1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282'nci maddesine istinaden ise 23 bin 360 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri sahibi olan 2 kişiye ise para cezalarıyla birlikte; ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan, adli işlem yapıldı.

İŞ YERİ SAHİPLERİNE GÖZALTI

Gözaltına alınan iş yeri sahipleri sevk edildikleri adli makamlarca serbest kalırken; kumar oynanan adres zabıta ekiplerince mühürlendi.

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