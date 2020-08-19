Salgını unuttular, Sosyete Pazarı’na koştular

Bilim insanları virüs salgının önlenmesi amacıyla her gün çeşitli önlemler alınması yönünde uyarılarda bulunurken Çarpa'da kadınların kalabalık içerisinde sosyal mesafeye dikkat etmeden kıyafet seçmesi şaşkınlık yarattı. Pazarcılardan bazılarının da maske takmaması gözlerden kaçmadı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde kurulan Sosyete Pazarı, Çarpa olarak da bilinen ve Eskişehirlilerin kıyafet almak için yoğun ilgi gösterdiği Çarpa, pandemi döneminde de vatandaşların akınına uğruyor.

TEDBİR ALMADILAR

Son günlerde corona virüsünün artış göstermesine rağmen özellikle kadınlar her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarpa'ya akın ettiler. Pazara gelen vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeden adeta birbirleriyle yarışarak kıyafet seçmeye çalıştılar. Pandemi döneminde ve özellikle vaka artışının yaşandığı günlerde vatandaşların böyle umursamaz tavırları şaşkınlık yarattı.

KONTROLLER UNUTULDU

Çarpa'da önceki haftalarda pazara girişte polis veya bekçiler tarafından vatandaşların ateşleri kontrol edilirken son haftalarda ateş kontrolü unutuldu. Yine geçtiğimiz haftalarda zabıtalar tarafından pazarda pazarcı esnafının ve vatandaşların maske takıp takmamaları kontrolü yapılırken bu kontrollerde unutuldu.

Pazarda, pazarcı esnafının büyük bir bölümünün maske takmaması gözlerden kaçmadı. Esnaf maske takmadı, vatandaşlar ise maske kuralına uyarken sosyal mesafe kuralına uymadı. Çarşamba Pazarı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk geç vakitlere kadar devam etti.