Salsa partisinde ölüme 900 bin TL tazminat

Avustralya'da yaşayan Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa (31), 2015’in Eylül ayında İstanbul'a geldi. Dans tutkunu genç kadın 20 Eylül gecesi Beyoğlu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı.

Handa, tuvalet sırası beklerken yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Ancak tadilatta olan havalandırma boşluğunu kapatan mazgalın ince tellerle tutturulması nedeniyle genç kadın, 20 metreden yere çakılarak hayatını kaybetti. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ‘taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 2 yıl hapis cezası aldı. Sonra da cezası 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrildi.

YARGITAY “NEYE GÖRE VERDİN”

Yargıtay mahkemenin otel sahibine verdiği 12 bin 100 TL cezayı ‘Neye göre verdin’ diyerek bozdu. Yeniden yargılanan Büyük Londra Oteli'nin sahibi İbrahim Hüzmeli bu kez 30 bin 250 TL adli para cezasına çarptırıldı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Keshia Handa'nın babası Sumant Kumar Handa ve annesi Vibha Handa avukatları Gökhan Cindemir aracılığıyla Büyük Londra Oteli'nin işletmecisi İbrahim Hüzmeli'ye tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Handa Ailesi’nin avukatı Gökhan Cindemir ile İbrahim Hüzmeli’nin avukatı katıldı. Mahkeme tarafların kusur oranı ve tazminat miktarlarının belirlenmesi için bilirkişiye gönderilen dava dosyası ve bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

İHMALE YÜZDE 70 ÖLENE YÜZDE 30 KUSUR VERİLDİ

Bilirkişi raporunda, işletmeci İbrahim Hüzmeli'yi yüzde 70 kusurlu bularak almış olduğu önlemlerin yetersiz olması nedeni ile yaşanan ölümlü kazada ‘bilinçli taksirli’ değil, ‘taksirli kusurlu’ olduğunu belirtti. Raporda, tadilatın devam ettiği, ince bir tel ile emniyetsiz bir şekilde monte edilen çelik hasırların tehlike oluşturduğu, ışıklı ikaz veya uyarı levhaları ile görünür şekilde uygun yerlere asılsaydı Keshia Handa'nın dikkatinin çekilerek daha temkinli davranmasının söz konusu olabileceği belirtildi.

ANNE BABAYA 900 BİN TL MADDİ TAZMİNAT

Bilirkişi ölen psikolog Handa’yı ise yüzde 30 kusurlu bularak, almış olduğu eğitim ve yaşı göz önüne alındığında, teras katında korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkmamasını idrak etmesi gerektiğini belirtti. Bilirkişi genç kızın düşme ihtimalinin son derece düşük olduğu ve korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkması sonucu olayın meydana geldiği kanaatini bildirdi. Bilirkişi işletmeci Keshia Handa’nın anne babasına 900 bin TL maddi tazminat ödenmesi gerektiğini de belirtti. Mahkemede taraf avukatları bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.