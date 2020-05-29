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Şalvarın içinde doğurdu, tezgahın altına attı

İzmir’in Tire ilçesinde pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini şalvarıyla beraber pazar tezgahının altına bıraktı. Çevredekilerin fark etmesiyle hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

13:02 -
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Akıllara durgunluk veren olay İzmir Tire'de meydana geldi. Tire cuma pazarında pazarcılık yapan Hatice D. (29) isimli kadın, Türkocağı Caddesi üzerinde açtığı tezgahta sebze satıyordu.

TEZGAHIN ALTINDA DOĞURDU

İddiaya göre kadın, sabah saatlerinde tezgahın altına girerek şalvarının içinde doğum yaptı. Doğumun ardından şalvarına sardığı bebeği tezgahın altına bıraktı.

Foto :İHA / Doğum sancıları başlayan kadın pazar tezgahının altında doğurduğu bebeği şalvarına sarıp tezgahın altına attı.

BEBEK AĞLAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki diğer pazarcılar bebek ağlama sesi duyunca durumda şüphelendi ve tezgahın altında şalvara sarılıp atılmış bebeği buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşları durumu hemen 112'ye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi, tezgahın altındaki bebeği alarak Tire Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Bebeğin hayatını kaybettiği öğrenilirken, kadın polis tarafından gözaltına alındı. (İHA)

Bebek Cuma izmir Kadın pazar Polis
Son güncelleme: 13:16 29.05.2020
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