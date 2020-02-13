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Saman fiyatları belimizi büküyor

SÖZCÜ Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt ve GMO Simitçi kafelerin sahibi Mahmut Yeltekin önceki gün Ardahan’a gitti. Gruba Göle’de CHP ilçe Başkanı Recai Özalap ve İl Genel Meclisi Üyesi Vahit Atasoy da katıldı.

Saygı ÖZTÜRK
06:40 -
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Saman fiyatları belimizi büküyor

Saygı Öztürk, “Yıllar önce de mevzu aynıydı. Şimdi de aydı. Hayvan üreticileri, besiciler ‘Yem, saman fiyatları belimizi büküyor. Hayvancılık bitiyor' diye dert yakındı. Köylüler, hep aynı şeyleri söyledi” dedi.

Çıldır Gölü'de kızak keyfi

KAR KIŞ YOLLARA DÜŞTÜK

Saygı Öztürk, “Kara kışta yollara düştük. Ardahan'dan, Çıldır'dan, Hanak'tan, Göle'den unutulmaz anılarla döndük. Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yusuf Bayraktar, köyünün hemen yanında iki taş konak yaptırmış ki dillere destan. Taş konakta konaklayıp da kaz, hengel (mantı), kaz etli hengel, et kavurma, kete, kaşar yedik” dedi.

Saygı Öztürk, CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt ile Kars'ı gezdi.

Ankara Ardahan CHP emekli Hacettepe Üniversitesi Kars Saygı ÖZTÜRK Sözcü
Son güncelleme: 06:31 13.02.2020
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