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Samandağ Belediyesi’nde bir personelin corona testi pozitif çıktı!

Hatay'ın Samandağ ilçe belediye başkanı Refik Eryılmaz, bir belediye personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Can ÇAPAR / Hatay
21:01 -
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Samandağ Belediyesi’nde bir personelin corona testi pozitif çıktı!

Hatay’ın Samandağ ilçe belediye başkanı Refik Eryılmaz açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı. Eryılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Eşi Antakya’da bir sağlık kuruluşunda çalışan ve kendisi Antakya’da ikamet eden, iki ay önce de doğum iznine ayrılan bir personelimizin eşinin testi pozitif çıkmıştır.

* Personelimizle yaptığımız telefon görüşmesinde durumlarının iyi olduğu tedavilerine evde devam edildiğini ifade ettiler. Her iki arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. Tedbirleri almaya devam ediyoruz.

Refik Eryılmaz açıklamasında ayrıca belediye personelinin çoğunun yirmi gün önce idari izne gönderildiğini de açıkladı.

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