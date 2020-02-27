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Şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan taraftarının cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki müzede, kupanın bulunduğu camekanı kırarak şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştığı gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Trabzonspor taraftarı Halit Şahin'in cezasını onadı.

Sevgim Begüm YAVUZ
11:41 -
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Şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan taraftarının cezası onandı

İstanbul’da, 2017 yılında Kadıköy Ülker Stadyumu içinde bulunan müzeye giden Trabzonspor taraftarı Halit Şahin, şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı çalmaya çalışarak, “kupa bizim, Trabzon” diye bağırmıştı.

Olayın ardından tutuklanan ve 8 gün sonra tahliye edilen Trabzonspor taraftarı hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

AVUKAT KARARI İSTİNAF ETMİŞTİ

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından Şahin’in avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesinin tamamladı.

CEZASI ONANDI

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğunu belirterek, oybirliği ile kararı onadı. Şahin hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

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