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Samsun Adliyesi’nde HES kuyruğu

Türkiye'de corona virüs vaka artışında ilk sıralarda yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80 olarak açıklanan Samsun Adliyesi'ndeki HES kuyruğu görüntüleri korkuttu. İçeri girmek için sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saymaları ise dikkat çekti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 09:09, 24/12/2020
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Samsun Adliyesi’nde HES kuyruğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 1 aydır Samsun’a dikkat çekerek kenti en çok vaka artışı olan iller arasında gösterip, yoğun bakım doluluk oranını da yüzde 80 olarak açıklamıştı. Buna rağmen alınan tedbirler zaman zaman tam olarak uygulanmadığı ortaya çıktı. Bir aydır HES kodu ile adliye sarayına giriş yapan vatandaşlar zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğu ileri sürüldü.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Samsun Adliye Sarayı’nda bir vatandaş tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkiyle karşılandı. Adliye binasına girişte görevliler tarafından vatandaşlara HES kodu kontrolü yapıldığı sırada sosyal mesafe hiçe sayıldı. Onlarca vatandaş dip dibe binaya girmek için bekledi. Bazı bölümlerde ise yoğunluk oluştu. Tepki çeken görüntülerden sonra vatandaşlar yetkililerden HES kodu kontrolünün binanın diğer kapılarından da yapılmasını istedi.

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Corona HES kodu Mardin Sağlık Sağlık Bakanı Samsun Türkiye
Yayınlanma Tarihi:09:07,