Samsun İl Sağlık Müdürü’nden yoğun bakım açıklaması: Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz

Corona virüsü vakalarının artış gösterdiği Samsun’da yoğun bakım doluluk oranıyla ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 2-3 hafta öncesine göre vakaların daha yaygın bir şekilde arttığını söyledi.

Oruç, şöyle konuştu:

* Yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artmaktadır.

* Samsun’da sağlık altyapımız her ne kadar yeterli olsa bile bunun da bir sınırı var.

* Elimizden geldiğince bu duruma karşılık vermeye çalışıyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok fakat önümüzdeki günlerde bu hızla giderse sıkıntı yaşayabiliriz.

* Vatandaşlarımızın bunları bilerek tedbirleri kendilerine göre almalarını istiyoruz.

* Kendilerinin doktoru, filyasyon ekibi olmalarını istiyoruz.

“VAKALARDA ARTMA YÖNÜNDE EĞİLİM MEVCUT”

2-3 hafta önceye göre daha yaygın şekilde vakalarda artma mevcut olduğuna dikkat çeken Oruç, şöyle konuştu:

* Biz vatandaşlardan tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz. Tedbirlere uyarsak pandeminin üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

* Pozitif veya temaslı olanların karantina kurallarına riayet ederek pandeminin yayılmasını engellemelerini istiyoruz.

* Vatandaşlarımızın bunları bilerek tedbirleri kendilerine göre almalarını istiyoruz. Kendilerinin doktoru, filyasyon ekibi olmalarını istiyoruz.

* Pozitif kişinin testi verdikten sonra hemen izole olmasını, bulaşıcılığı arttırmamasını istiyoruz.

* İlkadım ilçemizin sınırlarını içerisindeki Gazi Devlet Hastanemiz ayaktan başvuruların çok fazla olduğu bir hastanedir.

* Normal süreçte de zaten başvurusu yüksek olan bir hastanemizdir. Biz oradaki ‘acil’ alanını biraz daha genişletme kararı aldık.

* Daha öncesinde acilimizi genişletmiştik. Şimdi ilave bir ek bina ile oradaki COVID olan ve olmayanları tam net bir ayrımla sağlamaya çalışıyoruz.

* Burada müşahede alanları, poliklinik alanları, test ve numune verme alanları olacaktır. İHA