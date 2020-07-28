Samsun şehidi son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'ye sevk edilen askerleri taşıyan otobüs dün Mersin’de Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş ve kazada 4 asker şehit olmuştu.

Şehitlerden biri olan 25 yaşındaki Samsunlu Er Caner Mayendağı'nın cenazesi dün akşam askeri uçakla Samsun Çarşamba Havaalanı’na getirildi. Ardından da hastane morguna götürüldü.

ANNE TABUTA SARILARAK VEDA ETTİ

Şehidin cenazesi bugün baba ocağı olan İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evine getirilerek helallik alındı. Burada yapılan törende baba Levent Mayendağı ve anne Güngör Göksert gözyaşlarını tutamadı. Anne Göksert, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre ağladı.

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

Helallik alınmasından sonra şehidin cenazesi tören için Büyük Cami’ye götürüldü. Buradaki törene Samsun milletvekilleri, Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları, şehidin anne ve babasıyla birlikte yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Mayendağı'nın naaşı Kıranköy Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.