Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun’da 262 corona hastası evinde bulunamadı

Samsun İl Sağlık Müdürü, şehirde corona virüsü testi pozitif çıkan ya da şüpheli temas nedeniyle evlerinde karantinada olması gereken 262 kişinin konutlarında bulunamadığını söyledi.

16:25 -
Haberler Gündem
Samsun’da 262 corona hastası evinde bulunamadı

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, son 20 gün içerisinde yapılan kontrollerde 262 corona virüslü veya temaslı kişinin evlerinde karantinada bulunmadığını söyledi.

Ayrıca Oruç,  yapılan denetimler sonucunda bir pozitif hasta evde bulunması gerekirken evden çıktığını ve şehirler arası yolculuğa çıkacağını da öğrendiklerini belirtti.

Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ekiplerimizin dikkati sayesinde otobüse binmeden bu vatandaşımızı aldık. Bu tarz vakaları çok görüyoruz. Marketlere, eczaneye veya komşusuna giden, hasta ziyaretini kabul eden vatandaşlarımızı görüyoruz. Duyarlı olalım. (İHA)

İLGİLİ HABERCorona sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı artıyor!Corona sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı artıyor! İLGİLİ HABERSağlık Bakanlığı, Covid-19 günlük ve haftalık raporlarını artık yayımlamıyorSağlık Bakanlığı, Covid-19 günlük ve haftalık raporlarını artık yayımlamıyor

 

Corona Haber oruç Sağlık Samsun
Son güncelleme: 16:27 01.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more