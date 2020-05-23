Samsun’da bayram namazı saat kaçta? Gümüşhane ve Samsun bayram namazı ve duha namazı saati…

Samsun'da ve Gümüşhane’de bayram namazı saatinde, bayram namazını eda etmek için vatandaşlar hazırlıklarını yapacak. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Karadeniz Bölgesi’nde yer alan şehirlerimizden Samsun’un ve Gümüşhane’nin bayram namazı saatleri…

SAMSUN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2020'da Samsun'da Ramazan Bayramı namazı 05:43’te kılınacak.

GÜMÜŞHANE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Gümüşhane’de bayram namazı saat 05:32’te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.



RAMAZAN BAYRAMI GELENEĞİ

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır fakat corona virüsü sebebiyle bayram ziyaretleri bu sene yapılamayacak ya da kontrollü olarak gerçekleşecek. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye’de çok sayıda çalışan bayramda tatilde olur.

SAMSUN'UN TARİHİ CAMİLERİ

Ramazan Bayramı’ında önlemler sebebiyle camiler kapalı kalmaya devam edecek. Her sene dolup taşan camileri tarihleriyle birlikte hatırlamak adına sizler için derledik.

Kale Camisi: Samsun il merkezinde Kuyumcular Çarşısında bulunan Kale Camisi, İlhanlı Valisi Emir Timurtaş Paşa'nın adına 1314 yılında yaptırılmıştır.

Pazar Camisi: Samsun il merkezinde, Pazar Mahallesi'nde bulunan caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Şeyh Seyyid Kudbettin Camisi: Samsun il merkezinde bulunan caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan Osmanlı döneminde, XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

İsa Baba Camisi: Samsun il merkezindedir. Hacı Hatun Camisi: Saathane Meydanı yakınında bulunan bu cami, Hatice Hatun'un oğlu İbrahim Bey tarafından 1694 yılında yaptırılmıştır.

Büyük Cami: İl merkezinde Fuar alanının karşısında bulunan cami, Samsun’un en büyük camisidir. Batumlu Hacı Ali Efendi tarafından 1884'de yaptırılmıştır.

Yalı Camisi: Samsun il merkezinde Buğday Pazarında, Saathane Meydanı'nda bulunan bu camiyi Sadık Bin Abdullah 1894 yılında yaptırmıştır. Selâhiye Camisi: Samsun il merkezinde bulunan Selâhiye Camisi'nin kitabesi günümüze gelemediğinden banisi ve yapım tarihi kesinlik kazanmamıştır. Yapı üslubundan XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.

Tayyar Paşa Camisi: Bafra ilçesinde bulunan bu camiyi Köprülü Mehmet Paşa'nın eşi Ayşe Hatun 1670 yılında yaptırmıştır.

Göğceli Camisi Camisi: Çarşamba ilçesinde, Çay Mahallesi'nde Göğceli Mezarlığı içerisinde bulunan bu cami, 1206 yılında yapılmış olup banisi bilinmemektedir.

Rıdvan Bey Camisi: Çarşamba ilçesinde, Orta Mahalle'de bulunan bu cami, Erbaalı Rıdvan Bey tarafından 1781 yılında Yeşilırmak'ta boğulan kızının anısına yaptırılmıştır.

Mustafa Paşa Camisi: İmaret Mahallesi'nde bulunan bu camiyi, Mustafa Paşa 1256 yılında yaptırmıştır.

Sivrikise Camisi: Havza ilçesi Sivrikise Köyü'nde bulunan bu camiyi Ali Osman Ağa 1903 tarihinde yaptırmıştır.