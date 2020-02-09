Samsun’da korku dolu anlar: Art arda iki araç kayarak kalabalığa daldı!

Samsun’da öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar akşam saatlerinde etkisini iyice hissettirdi. Atakum ilçesinde karla kaplı yokuştan aşağı inen bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla yokuş aşağı kayan araç, yolda yürüyen vatandaşların çok yakınından geçerek kaldırıma çarparak takla attı.

MUCİZE ESERİ KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI

Kaza sonrası vatandaşlar araçta bulunanlara yardım etmek için seferber oldu. O sırada yukarıdan bir başka araç da kayarak gelip kaza yaptı. Vatandaşların arasından geçen araç orada bulunanlara dehşet dolu anlar yaşattı. Uzaktan izleyen vatandaşlar yerde araçtakilere yardım etmeye çalışanların kaçması yönünde çığlık çığlığa uyardı. İkinci kazaya saniyeler kala uzaklaşan vatandaşlar kazayı ucuz atlattı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.