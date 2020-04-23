Samsun’da sahur saat kaçta? 2020 Ramazan imsakiyesi Samsun iftar ve sahur vakitleri…

Ramazan ayı tüm bereketi ve rahmetiyle başlıyor. Samsun’da Ramazan’ı karşılayan vatandaşlar 2020 Diyanet Ramazan imsakiyesini araştırıyor. Haberimizden Samsun’da iftar ve sahur kaçta öğrenebilirsiniz. İşte Samsun 2020 Ramazan imsakiyesi…

SAMSUN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Samsun'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 03:58'de başlayacak. Samsun'da ilk iftar vakti ise 19:31 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah’ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”