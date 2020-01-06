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Samsun’da tehdit iddiası sonrası korkunç intihar!

Samsun'da sevdiği kızın babasının "Kızımı bırak seni öldürürüm" dediği iddia edilen genç, girdiği bunalım sonucu intihar etti.

21:00 -
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Samsun’da tehdit iddiası sonrası korkunç intihar!

Olay, Ayvacık ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın babasının “Kızımı bırak seni öldürürüm” diye tehdit ettiği iddia edilen 25 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu dere kenarında otomatik av tüfeği ile kendini vurarak intihar etti.

Annesi tarafından dere kenarında ölü bulunan gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen gencin yakınları, sevdiği kızın babasının “Kızımı bırak seni öldürürüm” diyerek S.Ö’yü tehdit ettiğini ileri sürdüler. (İHA)

intihar Samsun
Son güncelleme: 21:01 06.01.2020
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