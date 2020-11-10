Samsun’da tepki çeken 10 Kasım töreni: Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönemi nedeniyle Atatürk Anıtında anma programı düzenlendi. Programa göre sabah saat 09.00’da anıta çelenk konulmasıyla başlayacak olan törenlere Vali Zülkif Dağlı geç kalırken, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve diğer daire amirleri ile STK temsilcileri ve vatandaşlar yağmur altında bekledi. AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise vaktinde gelemedi.

SİRENLER ÇALARKEN ÇELENK

Tören Vali Dağlı’nın geç kalması nedeniyle geç başlayınca karışıklık yaşandı. Vali Dağlı anıta çelengi sunup yerine geçtiği sırada saatler 09.05’i gösterince sirenler ve kornalar çalmaya başladı.

Bu sırada herkes hareketsiz bir şekilde saygı duruşuna geçerken program sunucusu Garnizon Komutanlığı’nın çelenginin konulması anonsunu yaptı. Garnizon Komutanı Camcı son ana kadar hareketsiz kalmasına rağmen, siren sesleri arasında anıta çelenk koydu.

Bu sırada bazı vatandaşlar, saygı duruşunda bulunulması gerektiğini söyledi. Ancak çelenk sunumu gerçekleştiren Garnizon Komutanı yerine geçerek saygı duruşuna devam etti. Sirenlerin bitmesinin ardından alanda ikinci kez Vali Dağlı’nın emriyle siren çalınarak saygı duruşuna bulunuldu.

İSTİKLA MARŞI OKUNURKEN BELEDİYE BAŞKANI GELDİ

Kargaşanın yaşandığı törende iki kez saygı duruşunda bulunulmasına rağmen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstiklal Marşı okunmaya başlayınca tören alanına geldi. Daha sonra Vali Dağlı, konuşmasını yaptı ve protokol üyeleri anıt önünde fotoğraf çektirdi. Protokol üyeleri daha sonra Gazi Müzesini ziyaret etti.

ADD TEPKİ GÖSTERDİ

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, törenlerde yaşanan kargaşayı büyük bir saygısızlık olarak nitelendirerek, “Bu tamamen Samsun Protokolünün rezaleti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. Yıl anmaları sırasında Onur Anıtına geç gelen Samsun Valisinin programı aksatması nedeni ile Saat:09.05 de tüm şehirde, tüm Türkiye'de sirenler çalıp hayat durmuşken Samsun Garnizon Komutanı Camcı, saygı duruşunu bozarak çelenk sunumuna devam etti. Şehrin belediye başkanı ortalar yok. Kafalarına göre işler yaptılar. İkinci kez sirenler çalındı. Saat 09.10’da saygı duruşu yapıldı” dedi.