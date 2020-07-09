Samsun’da vakalar artıyor, çalışanlar tedirgin

Samsun’da kamu kurumlarında corona virüsü testi pozitif çıkan personellerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Samsun Adliye Sarayı, Bafra Adliyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, SASKİ, SAMULAŞ ve Vergi Mahkemesi’nin ardından İcra Müdürlüğü ve YEDAŞ’ta da personellerde Covid-19 tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Samsun İcra Müdürlüğü’nde corona virüsüne yakalanan bir personel tespit edildi. Personelin birlikte çalıştığı iki memur ve bir müdürün de evde karantinaya alındıkları ileri sürüldü. YEDAŞ’ta ise Atakum’da bulunan genel müdürlükün arşiv bölümünde çalışan bir personelde corona virüsü görüldü.

Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, kamu kurumlarında görülen pozitif vakalar üzerine çalışmalarının kapsamını genişletirken, virüs görülen personellerin yakın temasta oldukları insanlara da test yapmaya başladı.

Valilik, vakalarla ilgili açıklama yapmazken, yeni tedbirler aldı.

TOPLU YÜRÜYÜŞ, BROŞÜR DAĞITMAK YASAK

Samsun valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı son kararları açıklayarak, il genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem, etkinlik programları, ziyaretler de sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi istendi.

Kurulda alınan diğer tedbirler ise şöyle:

* Karar tarihinden itibaren yedi gün süreyle, İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti, sendika, meslek kuruluşu, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek.

* Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, işbu karar tarihinden itibaren yedi gün süreyle İlimizde bu tür etkinliklere müsaade edilmeyecek.

* Karar tarihinden itibaren yedi gün süreyle İlimiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri,broşür,stiker dağıtma, stand açma gibi eylemlere izin verilmeyecek

UYMAYANLARA PARA VE HAPİS CEZASI VAR

Alınan tedbirlere uymayanlara 392 lira para cezası uygulayacağını belirten Samsun valiliği ayrıca “yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmüne uymayanlara adli işlem yapılacağını duyurdu.