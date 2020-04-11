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Samsun’da vakalar arttı ilçe karantinaya alındı

Samsun'da daha önce bir mahallesi karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi, vakaların artması sonucu tamamen karantinaya alındı. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye 14 gün giriş ve çıkışın yasaklandığı duyuruldu.

13:51 -
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Samsun’da vakalar arttı ilçe karantinaya alındı

Mayıs ayının ilk günü Vezirköprü ilçesinin Ovacık mahallesi corona virüsü nedeniyle karantina altına alınmıştı. Samsun valiliği bu sabah yaptığı açıklamayla ilçeye giriş çıkışları yasakladığını duyurdu.

 VAKALAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar doğrultusunda, “Vezirköprü ilçesinde covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; ilçe merkezine; ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde 14 gün boyunca yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Corona Samsun
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