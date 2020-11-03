Sanal bahis çetesine operasyon: 51 kişi yakalandı

İstanbul Siber Polisinin düzenlediği operasyon 27 Ekim'de gerçekleştirildi. Siber polisinin yaptığı çalışmalarda yasadışı sanal bahis oynatan şebekelerin para transferini yapan bir şebeke belirlendi. Araştırmalarda şebekenin banka ATM'lerinden çektikleri paraları toplayarak Kıbrıs'a transfer ettikleri öğrenildi. Suç örgütüne yönelik çalışmada 65 şüpheli belirlendi.

51 ŞÜPHELİ

Çalışmaların ardından şüphelilerin adresleri belirlenerek operasyon düzenlendi. Baskında 51 şüpheli yakalandı. Polisin hedefindeki bazı şüphelilerin cezaevinde bazılarının ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

395 BİN LİRA

Adreslerde yapılan aramalarda, 395 bin 355 lira para, 20 banka kartı, 63 cep telefonu, 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.