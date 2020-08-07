Sanayide çalışan 13 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Muratpaşa ilçesindeki sanayi sitesinde başka bir olaya bakmak için güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, dükkanın içerisinde E.K.'nin (55) 13 yaşındaki çırağı H.G.'yi taciz ettiğini gördü.

Bu sırada dükkana gelen E.K.'yi sanayi esnafı yakalayarak dükkan içerisine soktu. Burada tutulan E.K., polise ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı polis otosuna bindireceği sırada sanayi esnafının tepkisiyle karşılaştı. Esnaf şahsın üzerine yürüyünce polis taciz şüphelisini ekip otosuna bindirip kapıları kapattı.

“UYGUN OLMAYAN İŞLER YAPMIŞ”

Çevre esnafından Ahmet Dağ, taciz iddialarına ilişkin, “Çocuk taciz edilen birisi var deyince koşup geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan işler yapmış. Polisi aradım. Esnafın tepkisi oldu. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yer yüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok” dedi. (İHA)