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Sandalyeden düştü, hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde, sandalyeden düşerek başını beton zemine çarpan şahıs, hastanedeki 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

00:05 -
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Sandalyeden düştü, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Şubat'ta Tire'de 40 yaşındaki Saygın Çöl isimli şahıs, gece bir arkadaşıyla birlikte arkadaşına ait evin bahçesinde otururken kendi evine gitmek için sandalyeden kalktığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dengesini kaybederek yere düştü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Başını beton zemine çarpan Çöl, adrese çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından Çöl, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çöl, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İHA

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