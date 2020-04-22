Şanlıurfa iftar ve ilk sahur saat kaçta? (2020 İmsakiyesi)

Ramazan ayının ilk sahuru ve ilk iftarı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca Müslüman oruç ibadetini ihya etmek için niyet edecek. Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’daki müslüman vatandaşlar da iftar ve sahur vaktini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Şanlıurfa İmsakiyesi üzerinden iftar ve sahur saatlerini takip etmek oldukça kolay. İşte Şanlıurfa iftar ve ilk sahur saati, 2020 Diyanet Şanlıurfa imsakiyesi…

ŞANLIURFA’DA İLK İMSAK VAKTİ

ŞANLIURFA İMSAKİYE 2020





ORUCA NİYET NASIL YAPILIR?

Niyet, ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup, menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalben niyet etmek yeterlidir.

Oruç için niyetin vakti, akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılmas› fiili bir niyettir. Kişi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyetli sayılır.

Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı, öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam eder. Bunların dışındaki, kefaret, kaza, günü belirlenmemiş adak oruçlarında ise “imsak”tan önce niyet edilmesi gerekir.

ŞANLIURFA İLİ HAKKINDA

Şanlıurfa, eski ve halk arasındaki kısa adıyla Urfa, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık dokuzuncu şehri. 2019 Yılı verilerine göre nüfusu 2.073.614'dir. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeri ve güneyde Suriye ile sınırı vardır. Şehrin eski isimleri Ur, Urhoy, Urhei, Orhei, Orhayi, Ruhai, Ruhha, Ar-Ruha, Reha ve Edessa’dır. Kurtuluş Savaşında gösterdiği başarının hatırasından dolayı 1984 yılında “Şanlı” unvanını almıştır.

Şanlıurfa’nın 13 ilçesi vardır. Ortalama yükseltisi 518 metre olan Şanlıurfa, 19.451 km2’lik yüz ölçümü ile Türkiye’nin en büyük yedinci ilidir.

1919 yılında, önce İngilizlerin, daha sonra Fransızların işgaline uğrayan Urfa, 11 Nisan 1920’de Urfalı milisler tarafından işgalden kurtarılmış; Urfa milletvekili Osman Doğan ve 17 arkadaşının, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Urfa ilinin adının Şanlıurfa olarak değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM tarafından 6 Aralık 1984 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır. 2016 yılında ise Şanlıurfa halkının Türk Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı TBMM tarafından bu kente İstiklal Madalyası verilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2011 yılına ilişkin “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” dikkate alınarak nüfusu 750.000'i aşan Şanlıurfa, 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanun ile büyükşehir oldu.

URFA NÜFUSU

Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 4 Şubat 2020 verileri)

Şanlıurfa İl Nüfusu: 2.073.614’dir (2019 sonu). İlin yüzölçümü 19.242 km2’dir. İlde km2’ye 108 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 234 kişi ile Eyyübiye)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,86 olmuştur. Nüfusu en çok artan ilçe:Karaköprü (%12,40) Nüfusu en çok azalan ilçe: Bozova (-% 5,36)

4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 13 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1.424 mahalle bulunmaktadır.