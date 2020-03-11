Şanlıurfa Valiliği’nden asılsız paylaşımlar hakkında açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama sosyal medya üzerinden montajlanan görüntüler üzerinden asılsız iddialara yer verildiği belirtilerek şöyle denildi:

* Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın yeni tip Corona virüsün ülkemizde bir vatandaşımızda görüldüğünü açıklamasının ardından, art niyetli bazı çevrelerce çarpıtma girişimlerinde bulunulduğu ve sayın Bakanımızın sosyal medya hesabı görüntülerine montajlanan asılsız ifadelerle, virüs tespit edilen vatandaşımızın İlimiz Eyyübiye ilçesinde olduğu şeklinde asılsız iddialara yer verildiği görülmüştür.

* İlimiz genelinde şu ana kadar yeni tip Corona virüs taşıyan her hangi bir vakaya rastlanmamış olup, şüphe üzerine hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bu yönde yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır.

PAYLAŞIMLARI YAPANLAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Asılsız iddiaları paylaşanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Corona virüse karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde ilimizde de her türlü tedbir alınmış olup, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmalar, şeffaflık ilkesi doğrultusunda belirli aralıklarla değerlendirilmektedir.

* Söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, halkımızda panik yaratmak maksadıyla hazırlanan bu türden asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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