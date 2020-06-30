Şanlıurfa’da 79 adrese corona virüsü karantinası!

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü salgınıyla ilgili yeni karantina kararları aldı.
Kurulun aldığı yeni karara göre, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 15, Haliliye ilçesinde 19, Karaköprü ilçesinde 23, Siverek ilçesinde 2, Viranşehir ilçesinde 14, Birecik, Harran, Hilvan ve Suruç ilçelerinde birer adres virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Öte yandan Eyyübiye ilçesinde 4, Haliliye ilçesinde 9, Karaköprü ilçesinde 4, Suruç ilçesinde 3, Viranşehir ilçesinde 8 ve Ceylanpınar ilçesinde 1 adreste karantina uygulamasına son verildi. İHA